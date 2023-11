Konzert in St. Ingbert Beeindruckende Soli und ein überraschender Gesangsbeitrag

Man wolle gemeinsam in „die zauberhafte Welt der Musik einlauschen“, meinte Bernhard Betz in seiner Begrüßung. Der Vorsitzende wies auch darauf hin, dass es eine Besonderheit gäbe: Der Violinist Gerhard Uhl gehöre dem Orchester seit 75 Jahren als aktives Mitglied an. Unter der Leitung von Dirigent Maximilian Argmann bot das Orchester wieder ein Programm, das keine Wünsche offenließ. Mit der Ouvertüre in D-Dur, D. 26, startete man in den Abend. Dabei handelte es sich um ein Werk von Franz Schubert, welches dieser im Alter von 15 Jahren komponiert hatte. Auch die Ouvertüre zu der Oper „Der Kalif von Bagdad“ (Francois Adrien Boildieu) ist nicht gerade ein Werk, welches ständig auf den Programmen von Orchestern der Region zu finden ist. Das gediegene und zugleich flotte Werk überzeugte in St. Ingbert. Stellenweise war auch ein „Super!“ in einigen Reihen zu hören. Ein mehr als gutes Zusammenspiel zwischen dem Orchester und der Querflötistin bewies man beim Auftritt von Ulrike Hempelmann. Die Solistin, die von 2002 bis 2020 Vorsitzende des Vereins war und dort heute auch noch aktiv ist, verlieh mit dem Konzert für Flöte, op. 6 no. 6, von Carl Friedrich Abel, eine mehr als besondere Note. Das machte sich hinterher auch am besonders langen und intensiven Applaus bemerkbar.