Kammerkonzert in St. Ingbert Superbotschafterin am Klavier - Saarländerin gibt ihr „Dengmerter Debüt“

Die St. Ingberter Stadthalle ist nicht der Ort, an dem ständig klassische Konzerte aufgeführt werden. Umso mehr fällt es auf, wenn im städtischen Kulturtempel ein Kammerkonzert stattfindet. So geschehen am vergangenen Sonntagabend, als dort auf Initiative des Musikfördervereins HA Multikulturelles Orchester und der Stadt St. Ingbert das Projektorchester Ricercare und die populäre Pianistin Anny Hwang auftraten. Bei beiden handelte es sich um das Debüt in der Mittelstadt.