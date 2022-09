Heimatfreunde Rohrbach : Konzert in der Christuskirche in Rohrbach

Die „Schola Cantorum“ ist am kommenden Sonntagnachmittag in der Rohrbacher Christuskirche zu hören. Foto: Horst Schmitt

Rohrbach Die Rohrbach Heimatfreunde nehmen die Tradition der alljährlichen Konzerte am kommenden Sonntag, 11. September, um 16 Uhr in der Christuskirche wieder auf.. Der Ort wurde mit Bedacht gewählt, denn der Bau, der in Gedenken an den Abstimmungskampf im Saarland errichtet wurde, wird in diesem Jahr 85 Jahre alt.

Die Kirche steht auf dem „Franzosenköpfchen“, jenem Ort, der bereits im Jahre 1793 Berühmtheit erlangte, weil Marschall Blücher sich gerade hier die ersten kriegerischen Lorbeeren verdiente. Zu Beginn des Jahres 1953 wurde die Kirche ein Raub der Flammen, bevor sie am Ende desselben Jahres wieder feierlich in Gebrauch genommen wurde. Noch heute grüßt dieses Gotteshaus von seiner beherrschenden Höhe in das umliegende Land.

Das Zupforchester Niederwürzbach unter dem Dirigat von Christine Eckstein-Puhl gestaltet dieses Konzert zusammen mit der „Schola Cantorum“ aus Blieskastel. Das Orchester verfügt über ein reichhaltiges Repertoire. Klassik, Oper, Operette bis hin zu folkloristischen Weisen und moderne Arrangements stehen auf dem Programm. Besonders für das Orchester arrangierte Musikstücke, die in liebevoller Kleinarbeit perfektioniert wurden, sind ein Markenzeichen dieses Zusammenschlusses von ambitionierten Künstlern. Die „Schola Cantorum“ aus Blieskastel gefällt mit ihren gregorianischen Chorälen und mehrstimmigen Gesängen. Der Chor, der im vergangenen Jahr die alpenländische Messe der Heimatfreunde feierlich begleitete, begeistert seine Zuhörer immer wieder.