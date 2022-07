Konzert am 9. Juli in St. Ingbert : Nachwuchs der Bergkapelle gibt ein Konzert am Rischbachstollen

Das Nachwuchsorchester der Bergkapelle gibt am Samstag, 9. Juli, ein Open-Air-Konzert. Foto: Petra Jung

St. Ingbert Das Nachwuchsorchester der Bergkapelle St. Ingbert lädt zum sommerlichen Open-Air-Konzert am kommenden Samstag, 9. Juli, um 16.30 Uhr am Besucherbergwerk Rischbachstollen in St. Ingbert ein. Nach dem gelungenen Konzert im Oktober 2021 steckt das Nachwuchsorchester seit März wieder in den Vorbereitungen für ein neues Konzertprogramm.

Angesagt sind verschiedene Filmmusiktitel, Popsongs und vieles mehr. Für jedes Alter ist etwas Passendes dabei, so die Veranstalter in einer Mitteilung. Alle interessierten Zuhörer sind also eingeladen, an einem voraussichtlich lauen Sommerabend den Klängen des Orchesters zu lauschen.

Für alle Musikbegeisterten, die noch auf der Suche nach dem passenden Instrument sind, ist das Konzert eine gute Gelegenheit, um verschiedene Musikinstrumente kennenzulernen und live zu erleben. Aus diesem Grund präsentieren die jungen Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente auch in kleineren Ensembles.