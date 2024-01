Konzert in der Oberürzbachhalle Thomas Finklers Premiere kombiniert Altes und Junges

Noll wies auch darauf hin, dass der Verein in diesem Jahr 90 Jahre alt wird. „Der 90. Breitengrad geht ungefähr durch diese Halle durch“, sagte Thomas Finkler, der auch die Moderation übernommen hatte. „49th Parallel“ beschreibt die friedliche Grenze zwischen den USA und Kanada. Reichenbrunn gehörte viele Jahre zu Bayern. Da war es naheliegend, dass auch der Bayrische Defiliermarsch ins Programm gehörte. Bei „Second Suite in F“, einem Klassiker in Sachen symphonischer Blasmusik, kam sogar ein Amboss als Instrument zum Einsatz. „Wir möchten auch gern Reichenbrunner Geschichten schreiben“, kündigte Finkler an. Es gehe auch darum, Altes und Neues zu kombinieren. So spielte man seine Eigenkomposition, die dem Konzert den Namen gab, und bei der er selbst zur Posaune griff.