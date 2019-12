Verkehrskontrollen der Polizei : Fünf Autofahrer waren nicht mehr fahrtauglich

St. Ingbert Die Polizei hat am Samstagabend gezielte Alkohol- und Drogenkontrollen in der Vorweihnachtszeit unternommen. Schwerpunkt waren St. Ingbert und Sulzbach.

Fast 250 Fahrzeuge kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Verkehrspolizei, unterstützt durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen St. Ingbert und Sulzbach sowie der operativen Einheit (OpE Saarland), am vergangenen Samstagabend, 30. November, im Bereich St. Ingbert und Sulzbach kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, waren fünf Pkw-Fahrer waren durch Drogen oder Alkohol derart beeinträchtigt, dass Ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Natürlich mussten sie ihre Fahrzeuge stehen lassen, so Polizei. Zwei Fahrer von Kleinkrafträdern waren ohne Führerschein unterwegs. Ihre Maschinen waren außerdem so schnell, dass sie zur Erstellung eines Leistungsgutachtens sichergestellt wurden. Ein Schwerpunkt der Kontrollen war Rohrbach, wo am Samstag der große Weihnachtsmarkt an der Rohrbachhalle stattgefunden hat. Die Polizei kündigte sogleich an, dass solche Kontrollen fortgesetzt werden.