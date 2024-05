Kommunalwahlen St. Ingberter Grüne fordern Sonnenstrom für alle

Mobilität, Grünflächen, Energiepolitik. Die St. Ingberter Grünen wissen um die Gereiztheit vieler Bürger mit Blick auf die Bundespolitik und den Part ihrer Partei in der Ampelkoalition. Sie hoffen dennoch, mit „grünen Themen“ vor Ort bei den Kommunalwahlen am 9. Juni zu bestehen. Und sie wollen im politischen Wettbewerb als etwas andere Kraft wahrgenommen werden. Auf die Frage nach der Spitzenkandidatur erläutert Rainer Keller, Fraktionschef im Stadtrat, die Ehrenamtlichen brächten sich innerhalb eines Teams in den Wahlkampf ein. Weshalb zumindest vier Namen zu nennen seien. Die Rechtsanwältin Cornelia Best-Dreßler, der Landesbeamte Rainer Keller, die Pädagogin Sabine de Haas und der selbstständige Kaufmann Markus Schmitt belegten die ersten vier Plätze ihrer Liste. Die auf diesen Plätzen vertretenen Kandidatinnen und Kandidaten bildeten auch im bisherigen Stadtrat die tragende Säule der Grünen-Ratsarbeit. Für den Ortsrat St. Ingbert-Mitte hat die Partei ihre Liste auch für Nicht-Mitglieder geöffnet. Die parteilose Sandra Woll und Bodo Marschall belegen die vorderen Plätze.