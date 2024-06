Wahllokal, Wahlhelfer, Briefwahl Kommunalwahl 2024 in St. Ingbert: Alle Infos zu Wahllokal, Briefwahl und Helfer

Nach den Beschlüssen im Gemeindewahlausschuss in der vergangene Woche hatten die Parteien drei Tage Zeit für Widersprüche. „Die hat es aber nicht gegeben“, betont Thea Holzer. Deshalb könnten noch in dieser Woche die Bekanntmachungen der Wahlvorschläge für den Stadtrat und die fünf Ortsräte in St. Ingbert erfolgen. Gleichzeitig werden in der Stadtverwaltung die Stimmzettel für diese beiden Wahlen vorbereitet. Die Stimmzettel für die am 9. Juni ebenfalls stattfindende Europawahl kommen von der Landeswahlleitung, die Stimmzettel für die Landrats- und die Kreistagswahl vom Saarpfalz-Kreis. „In unserer Zuständigkeit müssen wir Druckaufträge für die Stimmzettel und Kuverts in Auftrag geben“, so Holzer.