Neun Parteien wollen in den Stadtrat Das sind die Kandidaten für die Kommunalwahl in St. Ingbert

Auf den ersten Blick sah es am 9. April im St. Ingberter Rathaus aus, als tage gleich der Stadtrat oder zumindest einer seiner Ausschüsse oder der Ortsrat. Doch obwohl es im großen Sitzungssaal vor Politikerinnen und Politikern jeder Couleur wimmelte, waren diese überwiegend als Beisitzer oder Vertrauensleute wichtige Funktionsträger im Gemeindewahlausschuss der Stadt St. Ingbert, der über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Stadtratswahl in den Ortsratswahlen am 9. Juni zu entscheiden hatte.