Sichere Schulwege in St. Ingbert und Kirkel Ortspolizei zeigt derzeit verstärkt Präsenz vor Schulen

Mitten im Gewusel drei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes. Sie sorgen dafür, dass gewisse Grundregeln eingehalten werden. Und sie sind deutlich sichtbar, vermitteln den Eindruck, dass Kontrolle stattfindet. Man merkt es dem Autoverkehr an – es ist nicht allein der Geschwindigkeitsmesser, der einige Meter vor der Schule mit einem Smiley anzeigt, dass Tempo 30 eingehalten wird – es sind die deutlich sichtbaren Ortspolizisten, die für Respekt sorgen. So manche Eltern lassen sich durch diese Präsenz davon abhalten, im absoluten Halteverbot „nur mal gerade mein Kind aus dem Auto“ zu lassen. Die Ordnungshüter finden in solchen Fällen klare Worte. Die finden sie auch, wenn sie sehen, dass Kinder nicht angeschnallt sind oder dass die vorgeschriebenen Sitzerhöhungen fehlen. „Es geht uns einzig und allein um die Sicherheit der Kinder“, erzählt uns einer der Bediensteten. Sie wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen, denn viele Autofahrer verstünden ihre Rolle falsch und feindeten sie an, so berichten sie. Fünf Mitarbeiter hat der städtische Ordnungsdienst.