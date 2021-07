Kommentar zur Wahlvorbereitung : Kein Grund zur Nicht-Wahl

In Corona-Zeiten ist es oft Spekulation, was, wann und wie kommen wird. Die Annahme, dass viele Bürger bei der Bundestagswahl die Briefwahl bevorzugen, ist dennoch sicherlich begründet. Ob es aber tatsächlich die Hälfte der Wahlbürger (oder gar noch mehr) sein werden, bleibt eine Rechnung mit vielen Unbekannten.

Die hängt auch an der Frage, ob es eine vierte Welle gibt oder nicht. Dennoch hat die Stadt St. Ingbert richtig vorgesorgt. Gibt jeder zweite seine Stimme per Brief ab, können genügend Wahlhelfer flott Ergebnisse liefern.