Kolumne für St. Ingbert Das Ringen um die klaren Kanten

Im Sitzungssaal im St. Ingberter Rathaus war allerdings auch zu erleben, wie es in Vielfalt gelungen einfach geht. Peter Richter, für die Unabhängigen im Stadtrat, hat in der Debatte um die Resolution vieles in wenigen Sätzen auf den Punkt gebracht. Richter schilderte, dass er sich mit nahezu seiner gesamten Familie an der Demonstration in St. Ingbert gegen Extremismus beteiligt habe. Mit dabei sei auch seine 93-jährige Mutter gewesen. Und die habe ihm nach der Demo Eindringliches gesagt: „Es kann doch nicht sein, dass diese Scheiße noch einmal von vorne beginnt.“ Eine (vor allem für den Stadtrat) derbe Wortwahl, aber in der Sache völlig richtig. Jeder mit Sinn für unsere Historie weiß, was gemeint ist.