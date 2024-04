Kolumne für St. Ingbert Für die Bürgerpflicht bleibt der Laden dicht

Am Donnerstagabend endete die Frist, bis zu der Wahlvorschläge für die Kommunalwahl im Saarland in den Rathäusern eingereicht werden mussten. In der kommenden Woche wird dann in Gemeindewahl-Ausschüssen offiziell bekannt, welche Kandidaten, Parteien und Listen bei dem Urnengang am 9. Juni auf den Stimmzetteln für die Stadt- oder Gemeinde- sowie Ortsräte stehen. Gerade in Phasen der Wahlorganisation und Wählerinformation muss ich an ein Erlebnis bei einem Urlaub in Belgien denken. Am Eingang zu einem Supermarkt, in dem man damals noch mit Francs statt Euro bezahlte, hing ein Zettel, auf dem (in dieser Zeit vor dem Handy-Foto) sinngemäß stand: „Wir öffnen unseren Laden heute eine Stunde später, damit unsere Mitarbeiter bei der Wahl ihre Stimme abgeben können.“ Weil ich, seit ich wahlberechtigt bin, die Wahlteilnahme für meine staatsbürgerliche Pflicht halte, schien mir das zunächst eine noble Geste der demokratisch gesinnten Chefin oder des Chefs zu sein. Tatsächlich war der Zettel aber der Hinweis auf die Wahlpflicht, die in unserem Nachbarland schon seit 1893 besteht. Inzwischen wird das den Nichtwählern in Belgien angedrohte Bußgeld zwar eher als symbolisch erachtet und nicht mehr vollstreckt, dennoch hat die gesetzliche Pflicht das Bewusstsein fürs Wählen verändert. In Flandern und Wallonie liegt die Wahlbeteiligung stets bei um die 90 Prozent. Also bei Werten, von denen wir bei den kommenden Kommunal- und Europawahlen weit entfernt sein werden.