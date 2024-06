Kolumne für St. Ingbert Lauter unbekannte Wählerwesen

Es wäre wirklich ein Wunder, wenn in Zeiten, in denen die ganze Welt immer komplizierter wird, sich ausgerechnet der Ausgang der Kommunal- und Europawahl in St. Ingbert einfach erklären ließe. Doch die Rätsel, welche die Wählerinnen und Wähler den Gewählten, Nichtgewählten und auch den Wahlbeobachtern in der Summe und im Speziellen aufgeben, sind richtig knifflig. Und noch ein bisschen kniffliger werden diese, weil für Kommunalwahlen ein Instrument fehlt, das bei anderen Wahlen Veränderungen erklärlicher macht: die Wählerwanderung. Wie sehr dieses Hilfsmittel aus der Demoskopie fehlt, machen ein paar Beobachtungen aus dem Tableau der Ergebnisse der Stadtratswahl in St. Ingbert deutlich.