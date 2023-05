Kolumne für St. Ingbert Die Hexennacht wird zum Hüttenabend

Aber warum schreibe ich das alles? Weil ich mit dem bedeutsamsten Hexenstreich dieses Jahres in ganz St. Ingbert noch nicht im Reinen bin. Eine kleine Hütte ist in der Walpurgisnacht auf dem Hexenbesen vom Großen Stiefel zum kleinen Stiefel geritten und von unbekannter Hand eingewiesen auf dem Kreisel in der Ensheimer Straße gelandet. Keine Frage, die maßstabsgerechte Heinrich-Kohl-Hütte ist putzig. Von mir aus kann sie bis in alle Ewigkeiten neben dem kleinen Stiefel stehen bleiben. Trotzdem hätte ich mir eine Botschaft gewünscht. Was wollten uns die Hexen sagen? Etwa zu jedem Fels gehört eine Hütte? Oder: Wollt ihr nicht häufiger und zahlreicher vorne links oder hinten rechts abbiegen und die Hütte des Pfälzerwaldvereins besuchen? Vielleicht war sogar eine historische Botschaft gemeint? Vor 40 Jahren hat die Stiefelhütte gebrannt – das darf nie wieder passieren! Oder steht die kleine Hütte sogar für einen großen politischen Protest: Der Zinnober um die Absperrung am Großen Stiefel ist so langwierig, dass selbst für einen angedeuteten Zaun um den kleinen Stiefel die Hexennacht zu kurz gewesen wäre. Womöglich sollte der Protest aber absichtlich verdeckt bleiben, weil Vorsicht die Mutter in der Hexenküche ist: Das Umweltministerium, das für den Stiefel, aber auch für den Straßenverkehr zuständig ist, könnte ein neues Tüv-Gutachten in Auftrag geben, um die Sicherheit des Hexenstreichs genauer prüfen zu lassen. Und das der Oberhexe dann in Rechnung stellen.