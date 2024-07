Kolumne für St. Ingbert Vorsicht, der Leitungsmangel grassiert

Also folgte erst einmal eine weitere Mail, diesmal an die Pressestelle des Anbieters, der in den Vertragsabsagen übereinstimmend als der einzige digitale Platzhirsch in dieser Straße der Stadt bezeichnet wurde. Wie kann so etwas sein? Was kann man als Betroffener tun? Wie oft kommt so etwas vor? Warum eigentlich? Konkrete Antworten auf diese Fragen hat sich die Pressestelle des Telekommunikationsunternehmens gespart, dafür aber in nicht einmal anderthalb Stunden geklärt, dass eine „falsche Reservierung“ den Leitungsmangel verursacht habe.