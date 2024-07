Kolumne für St. Ingbert Die Boomer bringen ein großes Problem

Es gibt Institutionen, deren Hilfe und Unterstützung man lieber selbst nicht braucht, die man aber dennoch gerne in seiner Nähe weiß: die Polizei und die Feuerwehr beispielsweise, und auch Krankenhäuser. Und wenn ich von Krankenhäusern schreibe, meine ich als Lokalreporter in St. Ingbert meistens nur ein Krankenhaus, nämlich das Kreiskrankenhaus. Diese Klinik ist das Symbol für Gesundheitsversorgung in der Mittelstadt und ihr Erhalt liegt mir, wie hoffentlich vielen Menschen im Saarpfalz-Kreis, aber auch in nutznießenden Nachbargemeinden, besonders am Herzen. Wie es sich für einen Freund der medizinischen Nahversorgung gehört, habe mich in dieser Wochen daher zunächst einmal gefreut, dass es ein Zukunftskonzept für das Kreiskrankenhaus gibt, das dessen Fortbestand sichern soll. Dass die Kosten des vorgeschlagenen Ausbaus auf weit über 80 Millionen Euro geschätzt werden, ist nicht ohne. Aber alleine, weil es um den Erhalt eines wichtigen Ausstattungsmerkmals für die Mittelstadt St. Ingbert geht, sollte man ob der hohen Summe nicht sofort klein beigeben und auch für den Standort kämpfen, wenn es teuer wird.