Kolumne für St. Ingbert Schulen werden für den Notfall gerüstet

Verblüffende Erkenntnisse lieferte auch die FGTS an der Südschule, deren Richtfest in der nächsten Woche ansteht. Die Hybrid-Bauweise aus Beton und Holz erwies sich als Top-Idee der Planer und als echter Bauzeitenbeschleuniger. Der Rohbau für das massive Untergeschoss war in flotten fünf Monaten fertig, das Obergeschoss mit Holzwänden sogar in zweieinhalb Wochen. Dass die beiden neuen FGTS-Bauten sowie der FGTS-Anbau der Ludwigschule, der noch in diesem Jahr gestartet wird, auch massive Baukörper haben, hängt auch an einer Funktion, die diese Standorte für den Bevölkerungsschutz in St. Ingbert übernehmen sollen. Alle drei Schulen werden ein Notstromaggregat haben und somit in Katastrophenfällen noch als funktionsfähige Versorgungspunkte in ihren Quartieren genutzt werden können.