Kolumne für St. Ingbert Generalprobe für Koalitionen

Im Rohrbacher Bürgerhaus war am Mittwochabend sozusagen die Generalprobe für die konstituierenden Sitzungen der Kommunalgremien, die sich Mitte nächster Woche fast im täglichen Takt anschließen. Im Ortsrat Hassel folgte die Ouvertüre schon am Donnerstag, in Oberwürzbach und Rentrisch haben die neuen Ortsräte am kommenden Montag und in St. Ingbert-Mitte am kommenden Donnerstag Premiere. Können diese noch folgenden politischen Inszenierungen aus dem Auftakt in Rohrbach noch lernen? Eher nein, wo die Besetzungen kleiner und Parteien-Vielfalt halb so groß sind. Und eher kaum in St. Ingbert-Mitte, wo der Spannungsbogen im Ortsratsensemble vor allem durch die große Besetzung entsteht, und ein Parteien-Septett ein spezielles Dirigat erfordert.