Kolumne für St. Ingbert Der letzte Tusch gehört dem Bauhof

Auch wer in der Öffentlichkeit offensichtlich Gutes tut, erntet von einigen Zeitgenossen längst nicht mehr selbstverständlich die verdiente Anerkennung, sondern eine durch nichts zu rechtfertigende und als Meinungsfreiheit getarnte und in Selbstgefälligkeit gekleidete Verachtung. Muss sich, wer den Dreck der Allgemeinheit wegmacht oder für deren Sicherheit sorgt, dafür dumm anmachen lassen? Bestimmt nicht. Und unangemessenes Verhalten ist auch nicht mit Wut, Frust, Stress oder der in der Fastnacht beliebten Ausrede von Stimmungsbetankung zu rechtfertigen. Denn auch mit einem Kontrollverlust rutscht einem nur das raus, was vorher schon im Hinterkopf saß und auf der Zunge lag.