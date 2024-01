Kolumne für St. Ingbert Mehr Recht auf Team Vorsicht

Hinterher ist man immer schlauer. Diese Weisheit gilt besonders beim Wetter. Und besonders gerne bei sogenanntem Extrem-Wetter, wie es Tief Gertrud zur Mitte dieser Woche auch dem Saarpfalz-Kreis beschert hat. Weil aber in unserer Region zum Glück fast alle Ausrutscher glimpflich ausgingen, ist sofort wieder Zeit gewesen, auf die ohnehin immer übertriebenen Prognosen der Wetterexperten und die Panikmache der Medien hinzuweisen. Und nicht zu vergessen, die Wetterhistorie zu bemühen, der zufolge eisige Frosttage zur kalten Jahreszeit dazugehören und die Winter früher sowieso härter waren als heute. Vieles an solchen Sprüchen klingt richtig, das meiste ist aber auch nichtig, wenn man es als Glücksfall begreift, dass wir in Sachen Wetterlagen längst sogar vorher schlauer sind. Denn meiner Meinung nach müssen wir froh sein, dass die Wetterprognose präziser und auch von Laien leichter nachvollziehbar geworden sind. Und außerdem, dass die Warnungen vor Unwettern nur noch bei Böswilligkeit übersehen oder überhört werden können. Und nicht zuletzt, dass es vor Ort Sicherheitskräfte und Krisenmanager gibt, die richtigen Konsequenzen aus Unwetterwarnungen ziehen.