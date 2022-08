Kolumne für St. Ingbert : Eine Idylle hat Schutz verdient

Foto: Robby Lorenz

Die Talaue in Rentrisch ist fast zu schön, um wahr zu sein. Und die Bürokratie liebt Sätze, fast zu geschlängelt, um verstanden zu werden.

Die Talaue Rentrisch gehört zu den schönsten Flecken Erde, die sich im Stadtgebiet von St. Ingbert finden. Und die Stadtverwaltung hatte in dieser Woche genau einen Moment erwischt, in dem die Erholungsoase ihre ganze Pracht entfaltete. Die Erläuterungen zu renaturierten Rohrbach waren unvermutet mein Höhepunkt der Arbeitswoche. Ein beruhigend vor sich hin plätschernder Bach, dessen angenehme Feuchtigkeit an einem hitzigen Sommertag unter die grünen Baumwipfel aufstieg, sorgte für ein traumhaft entspanntes Gefühl. Dem konnte sich keiner der Anwesenden entziehen. Wo sonst Geschäftsmäßigkeit und der Druck der nächsten Termine das Bild bestimmen, einte die Versammelten plötzlich ein Wunsch: weiter entspannt durchatmen und die Seele baumeln lassen. „Hier könnte ich jetzt den ganzen Tag bleiben.“ Wer hat‘s gesagt? Alle.

Nicht nur bei dem naturnahen Rohrbach, sondern auch bei der Nutzung des Naherholungsgebietes scheint alles so zu klappen, wie gewollt. Nicht umsonst wurde im vergangenen Jahr ein Parcours mit Outdoor-Fitness-Geräten geschaffen, und auch die 15 Hinweistafeln am Wasserlehrpfad tragen Erklärungen zu den Themen Trink- und Grundwasser, Wasserkreislauf, Ökosystem sowie Wasserschutzgebiete und werden zurecht immer wieder erneuert. Der Wunsch des Ortsrates von Rentrisch, die Idylle in der Talaue nach Rundweg und Brücke weiter aufzupeppen zu wollen, ist gerade in solchen Wohlfühlmomenten mehr als verständlich. In dem Schutzgebiet, in dem die Saarbrücker Stadtwerke Maßnahmen zur Naherholung stets offen gegenüberstanden, werden aber auch Brunnen und ein Wasserwerk zur Trinkwassergewinnung unterhalten. Damit muss man behutsam umgehen. Und eine Idylle bleibt nur so lange ein harmonisches Ganzes, wie man sie schützt.