Kolumne für St. Ingbert Das Feriengepäck steckt noch im Stadtrat-Koffer

Zwei Veranstaltungen, die stets schon spätestens im Frühjahr mit Programmhinweisen und Anmeldefristen die Vorfreude auf die Sommerferien wecken, setzten in dieser Woche die öffentlichen Schlusspunkte für die Sommerferien. Der Sommerferienspaß, den das Kinder- und Jugendbüro der Stadt St. Ingbert seit gefühlten Ewigkeiten anbietet, war auch in der zweiten Woche mit ferientäglich neuen Erlebnistouren für Kinder ausgebucht und lud mit dem Aufstieg zum Hof auf den rund 400 Meter hohen Hochscheid zu einem wortwörtlichen Höhepunkt. Viele zufriedene Gesichter haben in der letzten Woche der Ferien auch die Angebote bei den „Fun-Ferien Dengmert“ hinterlassen. Dieser Reigen von Mitmachaktionen war 2021 initiiert worden, damit Vereine auch in den eingeschränkten Corona-Zeiten den Kontakt zum Nachwuchs nicht verlieren. Inzwischen haben sich die Fun-Ferien aber auch ohne Not etabliert. Und die Vereine sowie die Kinder und Jugendlichen wird auch im kommenden Jahr niemand zum gemeinsamen Sommerglück zwingen müssen.