Kolumne für St. Ingbert Ein Ortsrat will bis zum Schluss spielen

Keine 24 Stunden nach der Pokalsensation im Ludwigspark war das Spiel des FCS in dieser Woche auch ein Gesprächsthema vor der Ortsratssitzung in Rohrbach. Ein bisschen Stammtisch gibt es ja in jedem meinungsstarken Gremium. In der eigentlichen Beratung bot sich dem Ortsrat dann kein Anlass mehr, nochmal an das Spiel mit dem „runden Leder“ zu denken. Und dennoch fassten die Rohrbacher Ratsmitglieder, selbstredend unbewusst, zwei Beschlüsse, die stark an die Schlüsselfragen in der Endphase eines Fußballspiels und sogar vor der nächsten Spielzeit erinnerten. Denn zweimal in der Tagesordnung stellte der Ortsvorsteher klassische Trainer-Fragen: Wollen wir bis in die Schlussminute am Ball bleiben? Und bringen wir das Spiel so noch über die Runden und lassen die Mannschaft in der kommenden Saison angreifen?