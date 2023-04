Kolumne für St. Ingbert Im Wald fehlt es an Versöhnlichkeit

Im Interview mit unserer Zeitung hat der St. Ingberter Förster als Vertreter der Gewerkschaft für Forstleute und im Forstbereich Tätigen auf Anfeindungen aufmerksam gemacht, die er und seine Kollegen regelmäßig erleben. Sicherlich auch im Stadt- und Staatswald südlich der Kaiserstraße in St. Ingbert, wo er im Hauptamt zuständig ist. Waldbesucher und Waldnutzer beschimpften die Walddienstleiter, weil sie Bäume fällten und statt Waldwege besenrein zu halten, Unordnung und unzulässige Naturbelassenheit bei Laub- und Nadelgehölz stifteten. Es sind harte Zeiten für Idealisten. Doch nicht jede und jeder, die vorgeblich die Natur schützen will, hat deshalb grundsätzlich Recht und obendrein die Moral im Kreuz. Aber auch nicht jede oder jeder, der einen Baum schlägt, wirkt immer im Schöpfungsauftrag. Deshalb ein frommer Wunsch zu Ostern: Ob im Grün oder im Grau oder irgendwo dazwischen, wir alle sollten nicht immer nur das Schwarze oder Weiße suchen. Oder um es mit einem Vers aus dem Monolog „Vor dem Tor“ aus Goethes Faust I zu sagen, von dem meistens als dem „Osterspaziergang“ schlechthin die Rede ist: „Doch an Blumen fehlts im Revier.“ Und an Versöhnlichkeit auch.