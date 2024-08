Kolumne für St. Ingbert Der Bammel vorm Shuttle ist verflogen

Es ist genau ein Jahr her, da erlebte St. Ingbert eine Premiere in Kombination ÖPNV und Fußball. Die SV Elversberg war im Mai 2023 in die Zweite Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Und das war auch Anfang des folgenden Augusts für alle Sportfreunde noch eine Sensation. Und ständig wurde organisatorisches Neuland betreten. Auch und gerade in St. Ingbert. Kaum hatte man dort verkraftet, dass die Profifußballer dauerhaft im Mühlwaldstadion trainieren werden, da stellte auch der wachsende Anhang der SVE in der Mittelstadt neue Ansprüche. Erstmals war von Shuttle-Bussen die Rede. Und die sollten in zuvor nie dagewesenen Zahl unter anderem vom Busbahnsteig vor dem Bahnhof in St. Ingbert aus die Parkplatznot an der Kaiserlinde in der Nachbargemeinde lindern.