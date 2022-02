Kolumne für St. Ingbert : Provokation schreit nach Widerspruch

Die jüngste Sitzung des Stadtrates hinterlässt beim Betrachter ungute Gefühle. Vor allem wegen des Hitlergrußes.

Dass es nicht gelang, eine Resolution einstimmig zu verabschieden, in der einem Vergleich von Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung entschieden entgegengetreten wird, ist mehr als bedauerlich. Es bleibt aber ein Trost: Es ist eine große Mehrheit im Stadtrat, die die Aktionen der Querdenker in St. Ingbert zurecht als rassistisch, antisemitisch und geschichtsvergessen benennt. Und dass AfD und Linke im Stadtrat sich offenbar auch als parlamentarischer Arm der Querdenker und Impf-Skeptiker fühlen, spricht für sich.

Da die Impfgegnerin ihre kruden Thesen zunächst in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Stadtratssitzung verbreiten wollte, hat sie leider auch denen einen Bärendienst erwiesen, die diese Gelegenheit ebenfalls nutzten, um auf ihre Themen öffentlich hinzuweisen. Der Eindruck, dass Querulanten unter sich sind, entsteht rasch. Am vergangenen Dienstag hatten die Bürgerinitiativen „Rettet den Schmelzerwald“ und „Grünes St. Ingbert“ es nicht bei einer Mahnwache vor dem Sitzungssaal belassen, sondern auch die Fragestunde genutzt.

Viel Neues hat der Vorstoß der Initiativen nicht erbracht. Die Bürger im Schmelzerwald und in der Gehnbach wollen vom Oberbürgermeister die sofortige Zusage, dass in ihren Vierteln keine neuen Bauflächen entstehen. Ulli Meyer bleibt aber bei seiner Haltung, dass die in Rede stehenden Flächen erst einmal ergebnisoffen geprüft werden müssten. Die Positionen sind derzeit unversöhnlich.

Eine Neuigkeit gab es an diesem Abend aber dennoch: Der Sprecher der BI „Grünes St. Ingbert“ brachte Alternativen zu den Grün- und Waldflächen an „Oberer Rischbachstraße“ und am „Nassauer Graben“ ins Gespräch. Man könnte doch auch Flächen an der Gehnbachstraße, nahe dem „blau“-Kreisel und hinter der ehemaligen Firma Neumann prüfen. Auch so bleibt der Disput um potenzielle Wohnflächen erhalten.