Kolumne zu St. Ingbert : Ganz selten gibt es nur Gewinner

Das Mühwaldstadion ist ein doppeltes Symbol. Zum einen für eine Win-win-Situation, die behutsames Verhandeln ermöglicht. Zum anderen aber für den schnellen und mitunter schmerzlichen Wandel in der Vereinswelt.

Auch wenn im Mühlwaldstadion in dieser Woche niemand das gern gebrauchte Fremdwort in den Mund nahm: Die Spielvereinigung aus Elversberg sowie die Stadtverwaltung und der Sportverein aus St. Ingbert präsentierten eine Win-win-Situation. Also eine Konstellation, die für alle Beteiligten einen Vorteil bietet, der sogar mögliche Nachteile überwiegt. Leider gehört es aber zur Wahrheit, dass sich in einer derartigen wirtschaftlichen Situation selten mehr als zwei gleichzeitig als Gewinner fühlen können.