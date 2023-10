Kolumne für St. Ingbert Das Große und Ganze oder das Kleine und Nahe

Stadt und Gemeinde marschierten in unserer Region in dieser Woche in seltener Eintracht Hand in Hand. Als sich die Räte in St. Ingbert und Gersheim mit dem Landesentwicklungsplan (LEP) 2030 beschäftigten, blieb ein deutliches „So aber nicht“ hängen. Aus der Mittelstadt wird die Verwaltung sogar massive Kritik ins Ministerium senden, aus dem Süden des Saarpfalz-Kreises wird nur heftige Kritik dorthin weitergegeben. Was auf den ersten Blick unisono klingt, ist auf den zweiten Blick auch als unterschiedliches Unbehagen zu vernehmen. Während es in St. Ingbert ein drängendes Motiv ist, für den Zugewinn von zukunftsträchtigen Arbeitsstätten auch neue zukunftstaugliche Wohnungen bieten zu können, steht in Gersheim das kleine Gewerbe auch mit für die Landwirtschaft nötigen Äckern und Grünland in Konkurrenz. Und während in St. Ingbert der gezielte Blick auf erschlossene Flächen eine ganz hohe Hürde für Neubaugebiete aufbaut, erscheinen die in Gersheim geplanten Baugebiete noch realisierbar.