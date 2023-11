Kolumne für St. Ingbert Heimatgefühl ist keine Sentimentalität

Ganz weit hinten in meiner Erinnerung sind meine ersten Buchleihe-Abenteuer als Grundschüler in der ganz alten Stadtbücherei hinter dem Stadthaus gespeichert. Dass ich in der Folge viele Stunden in der neuen Stadtbücherei im Keller des Rathauses zubrachte, hatte ich bis zur Mitte dieser Woche hingegen völlig verdrängt. In meinem Kopf war die Bücherei zwischenzeitlich direkt von der Pfarrgasse in die eindrucksvolle Etage über die Kaufhalle und später dem Promarkt umgezogen.