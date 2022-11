Kolumne für St. Ingbert : Gedanken um das bisschen Haushalt

Schnell schwirrt beim städtischen Etat in St. Ingbert vor lauter Nullen der Kopf. Er schafft aber auch einen Ohrwurm und Raum für Hoffnungen.

Beim Schreiben dieser Zeilen hatte ich einen Ohrwurm. „Das bisschen Haushalt“ sang Johanna von Koczian 1977 in der Hitparade. Kein Weltschlager, aber ein Refrain, der einen verfolgen kann – auch wenn man sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Frau und Mann befasst, sondern mit der wesentlichen Tradition der Kommunalpolitik: einem städtischen Haushalt. In diesem Fall für St. Ingbert. Dort sehen die Zahlen zwar auf den ersten Blick angesichts der unsicheren Gesamtlage ganz gut aus, sie sind aber immer noch sehr kompliziert und nur mit langen Erklärungen kurzzufassen. Jetzt mal die Excel-Spalte breit gezogen: 28 000 000 Euro für die Baumwollspinnerei, 24 000 000 Euro für die Ludwigschule, 30 000 000 Euro für den Kreis, 30 000 000 Euro aus der Gewerbe- und 18 600 000 Euro aus der Umsatzsteuer. Das sind schon ganz schön viele Nullen.

Nun die kleinen gemeinsamen Nenner: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben auch in den kommenden Jahren St. Ingberts wichtigste Finanzstütze. Und deren niedriger Hebesatz ist so beliebt, dass er weiterhin Neuansiedlungen anlockt und die großen Gewerbesteuer-Garanten bei der St. Ingberter Stange hält. Es verbieten sich aus Sicht der Stadt zurecht Experimente. Diese sind auch nicht bei der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Bezahlen städtischer Aufgaben geplant. Das heißt aber auch: Die hohe Grundsteuer und die ungeliebte Hundesteuer werden ihr Niveau halten. Und die eine oder andere Gebühr wird wohl noch angepasst – nach oben, versteht sich. Dass die Stadt ihre Bewohner in absehbarer Zeit weniger kostet, ist ausgeschlossen. Gleichbleibende Belastungen ein Wunschtraum, weiter steigende Kosten bei der öffentlichen Hand – und damit auch auf dem Konto und im Geldbeutel jedes Privatbürgers – am wahrscheinlichsten.