Kolumne zu St. Ingbert Nur St. Ingberts Finger am richtigen Loch

Auch der Minister wusste außerdem, das Geld für das St. Ingberter Schwimmbad in gute Hände geriet. Nämlich in die von Hubert Wagner, dem Übervater des „blau“. Der sei nämlich, „ein Macher mit Weitblick, wie sie unser Land häufiger braucht“, so Jost. OB Ulli Meyer bescheinigte dem früheren Geschäftsführer der Stadtwerke St. Ingbert zudem, dass er sich um die Baumaßnahmen im St. Ingberter Bad stets so gekümmert habe, als ginge es um sein Privathaus. Dass Hubert Wagner jetzt verdiente Meriten erntet, hängt auch damit zusammen, dass er mit dem jüngsten Neubau sein in den Ruhestand verlängertes Projekt „blau“ zum Abschluss gebracht hat. Was künftig das „blau“ in der Liga der „besten Bäder im Südwesten“ halten soll, müssen eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger des leidenschaftlichen Bädermanagers regeln.