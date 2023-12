Kolumne für St. Ingbert Routine verdient mehr Respekt

Es gibt Themen, bei denen muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass sie im neuen Jahr Zeitungsseiten füllen und Zeitungsleser beschäftigt werden. Zu ihnen zählen in St. Ingbert wie allen anderen Gemeinden im Saarland die Kommunalwahlen, die am 9. Juni 2024 gemeinsam mit den Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden werden. Spannend machen solche Wahltage die demokratischen Unbekannten. Wer kandidiert? Wer verspricht was? Wer hat den Trend der politischen Großwetterlage auf seiner Seite? Erst möglich machen die demokratischen Antworten auf diese Fragen aber eine ganze Reihe genau geregelter Schritte zur Wahlvorbereitung. Doch Wahlen zu organisieren, klingt halt sehr nach lästiger Routine und Bürokratie in Reinkultur. Was muss da nicht alles beachtet werden. Gesetze, Verordnungen, Protokollnotizen, Unterschriften, Druck- und Farbvorlagen und jede Menge Fristen. Und alle Wahlleiter, Wahlvorstände, Wahlhelfer oder auch die Fahrer zwischen den Wahllokalen müssen penibel sein und dürfen mit allem rechnen, außer mit Dankbarkeit.