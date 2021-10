Kolumne für St. Ingbert : Bald Kunst-Standort, jetzt Baustelle

Die Kunst- und Kreiselkritiker waren in St. Ingbert auf den Plan gerufen. Mit dem Hammer geglätteter Sandstein und eine vergessene Meldung aus dem Baustellen-Sammelsurium schufen Gesprächsstoff.

Für Vorfreude und Verärgerung sorgte in dieser Woche der Kreisel in der Ensheimer Straße in St. Ingbert. Die Freude steuerte dabei Team von sieben Klopfern bei, das den kleinen, für den Kreisel bestimmten Stiefel enthüllte. Mit ansteckender Begeisterung erzählten die Künstler und die Ortsvorsteherin von ihrem wochenlangen Wirken. Was aus drei Sandsteinblöcken mit Hammer und Meisel abstrahiert wurde, kann sich getrost dem noch ausstehenden Urteil der St. Ingbert Kunst- und Kreiselkritiker stellen. Ärger gab es unterdessen am künftigen Standort des kleinen Stiefels, der drei Tage lang für den Durchgangsverkehr gesperrt werden musste, weil dort dringende Sanierungsarbeiten anstanden. Unverständnis löste dabei die vor allem die kurzfristige Ankündigung der für viele mit langen Umwegen verbundenen Sperrung aus. Dabei war die Ankündigung der Baumaßnahme schon vor Wochen erfolgt. Leider hatte sich der Hinweis der Stadtverwaltung aber in einem Sammelsurium von kleinen und ganz kleinen Baustellen, die im Oktober anstanden, regelrecht versteckt. Da war der Text auf dem Baustellenschild, das in der Ensheimer Straße sofort entdeckt und bei Facebook eingehend gewürdigt wurde, schon klarer.