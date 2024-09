Kolumne fürSt. Ingberr Die Geschichte des Stadtparks wird immer reicher

Die Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert ist unter den Parks in der Region so einzigartig wie ihr Name. Als einer der „Gärten der Geschichte“ im Saarpfalz-Kreis ist in der Beschreibung der Park- und Erholungsanlage mitten in der Stadt einiges zu erfahren. Ende der 1940er Jahre konzipiert, wurde die über fünf Hektar große grüne Lunge der Stadt 1954 eröffnet und 1959 nach dem zwischenzeitlich verstorbenen Gustav Clauss benannt.