Kolumne für St. Ingbert Rohrbach stöhnt mit einem Halle(n)lujah

Das Leben als solches ist für die meisten nicht einfach, und auch das Vereinsleben wird immer komplizierter. Letzteres wurde in dieser Woche im Zusammenhang mit der Rohrbachhalle deutlich. Diese Halle ist aktuell auf den ersten Blick ein Glücksfall. Sie ist vielfältig verwendbar, ist barrierefrei zugänglich, kann als Versammlungsstätte mehrere Hundert Zuschauer beherbergen und hat auch einen ganz neuen Bodenbelag. Weil die Rohrbachhalle aber derzeit auch noch die Ingobertushalle in großen Teilen und die Turnhalle der Johannesschule komplett ersetzen muss, sind diese Qualitäten mittlerweile zu viel des Guten. Zumindest, wenn man die Vorstände der Vereine fragt, die sich die Verfügbarkeit der einzigen größeren Halle in Rohrbach teilen müssen.