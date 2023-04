Kolumne für St. Ingbert Wenn die Fachmänner fehlen

Während das Handwerk (und das nicht nur bei den Heizungsbauern) derzeit mächtig aufholt, gilt eine andere Branche schon länger als Musterbeispiel für den Fachkräftemangel: die Pflege. So unverzichtbar Pflegekräfte sind, so sehr leidet das Image ihres Berufsstandes unter einem anhaltend schlechten Ruf – und den haben Lobeshymnen und Klatschminuten in den Corona-Zeiten eher unterstrichen als wegradiert. Was kommt einem bei der Arbeit in Kliniken und Altenheimen mit Rund-um-die-Uhr-Betrieb als Erstes in den Sinn? Schichtdienst und eine kaum wertschätzende Bezahlung. Und wäre das nicht schon schwierig genug, fiel in dieser Woche mein Blick auf ein weiteres Problem der dortigen Nachwuchsfindung. Für die Pflegeausbildung interessieren sich, wenn überhaupt, deutlich mehr junge Frauen als junge Männer. Diese Beobachtung herausgefordert hat dabei die Ankündigung eines ‚Ein Tag als Pflegefachmann‘, für den aktuell das Kreiskrankenhaus St. Ingbert bei interessierte Jungen ab der fünften Klasse wirbt. Beim „Boys’ Day“ am 27. April können die Jungen hinter die Kulissen der Klinik blicken und idealerweise Geschmack an einer Zukunft als Pflegefachmann in der Notaufnahme, Normal- oder Intensivstation finden.