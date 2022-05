Kolumne Unsere Woche : Alles nur eine Geschmacksfrage

Die Ingobertus-Statue ist in St. Ingbert weder aus den Augen noch aus dem Sinn. Noch immer hat sie das Potenzial für lebendige Debatten – und einen Abstimmungs-Marathon im Ortsrat.

Vor zehn Jahren war die Ingobertus-Statue in St Ingbert einmal eine, wenn nicht die politische Glaubensfrage. Inzwischen hat sich die Statue, auf eine Wiese vor Sengscheid verpflanzt, aber zu einer Geschmacksfrage entwickelt. Der hat sich der Ortsrat St. Ingbert-Mitte in dieser Woche sehr intensiv gewidmet. Bei der Frage, wie die Wiese mit dem Ingobertus künftig gestaltet sein soll, gibt es zwei Lager. Das eine vertritt Bürger, denen die Statue zu wenig gewürdigt wird. Das Gegenlager blickt viel lieber auf die freie Wiese, die die Heiligenfigur möglichst wenig stören soll.

Um beide Positionen auch in den Details Entscheidungsfreiheit einzuräumen, ließ Ortsvorsteherin Irene Kaiser alle ihre Vorschläge in der Sitzung in der Stadthalle einzeln abstimmen. Eindeutige Mehrheiten fand die Idee, die großen Sandsteinblöcke im Halbkreis um den Ingobertus aufzustellen, und eine Natursteineinfassung des Sandstein-Ensembles, die einem Landwirt das Mähen der Wiese erleichtert. Auch neue Holzlatten für die Sandsteine, auf denen man sitzen kann, fanden allgemeines Gefallen. Knapp war hingegen die Entscheidung, den Ingobertus mit solarbetriebenen Lampen „leicht anzuleuchten“. Die Frage, wie man das Ensemble durch eine rückwärtige Bepflanzung abrunden könne, war die schwerste Geburt. Und das nicht nur, weil den Besuchern an der Statue der lästige Durchblick zum benachbarten Park-and-Ride-Platz erspart werden sollte.