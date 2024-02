Kolumne Unsere Woche Wehe, wenn Radfahrer in Fahrt kommen

Diejenigen, die sich für eine Stärkung des Radverkehrs einsetzen, haben derzeit in St. Ingbert schon die großen Würfe im Hinterkopf, auch wenn es noch um die kleinen Kleinigkeiten im Radleralltag geht. Der erwünschte Kaiserradweg von Homburg über St. Ingbert nach Saarbrücken wäre der Express für die Sache der Fahrradfahrer – auch als Verstärker für deren Lobbyarbeit. Und die Pläne für die Poststraße in St. Ingbert mit einer gegenläufig befahrbaren Radspur mitten durch die Innenstadt ist sozusagen der Königsweg in dieser Vision des sanften Verkehrs. Prompt empfahlen die Grünen in dieser Woche, die Zukunft der Poststraße doch schon mitzudenken, als sie im Ortsrat St. Ingbert-Mitte einen Vorschlag erneuerten, der noch das Vorfeld der Innenstadt betraf. In der Gartenstraße und im Neunkircher Weg sollten Piktogramme auf die Fahrbahn gemalt werden, die den in den beiden Einbahnstraße in beiden Richtungen verkehrenden Radfahrern gegenüber den Autofahrern zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen würden. Die Stadtverwaltung lehnte diesen Vorschlag allerdings ab. Mit dem nachvollziehbaren Argument, wegen der schon aufwendigen Markierungen für das wechselseitige Parken in beiden Straßen nicht mit weiteren Markierungen zusätzliche Verwirrung zu stiften.