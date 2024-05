Kolumne für St. Ingbert Gemeinsamkeit berührt die politische Seele

Rückblicksgedanken kamen in Rohrbach aber auch auf, weil sich der Rat abschließend noch ehrenvollen Aufgaben widmen wollte. So wurde Günter Weiland gewürdigt, der über 25 Jahre Schiedsmann in Rohrbach war, aber auch mit Dr. Oliver Fürst der neue Schiedsmann offiziell begrüßt. Und mit Dr. Oliver Fürst rückte in Rohrbach wohl unvermeidlich noch einmal die Corona-Zeit in den Blick, in der sich der Rohrbacher Arzt in der gesamten Stadt für das Gemeinwohl eingesetzt hatte. Die Monate voller Ungewissheiten scheinen fast vergessen, doch ein Anstupser genügte und schon waren die Pandemie-Monate nochmals sehr präsent, die auch die Wahlperiode des Ortsrates deutlich geprägt haben.