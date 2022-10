Kolumne für St. Ingbert : Die geheimnisvolle Zeitumstellung

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Was haben die Standuhr am Marktplatz in St. Ingbert und die EU-weite Winterzeit gemeinsam? Sie laden zum Rätselraten ein, was die Stunde geschlagen hat.

Mindestens seit zwei Wochenenden stellte sich im Familienkreis stets die Frage: Ist es soweit? Nein, bis zur Winterzeit dauert es noch, lautete die Antwort. In ein paar Stunden ist sie aber wirklich fällig. An diesem Sonntag wird die Uhr nachts um eine Stunde zurückgedreht, um die Sommerzeit zu beenden.

Lässt Sie die Zeitumstellung zweimal im Jahr ebenso ratlos zurück wie mich? Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass mir an diesem Wochenende wieder ungefragt eine Stunde Schlaf geschenkt wird, obwohl mir und meinem Schlafrhythmus am 27. März gar nicht nach Sommerzeit war. Es gibt sicher Gründe, warum es morgens länger dunkel und abends länger hell und manchmal umgekehrt sein muss, doch mir erschließen sie sich nicht.

Eine Zeitumstellung in St. Ingbert macht mich unterdessen nicht ratlos, sie lässt mich weiter rätseln. Seit dem Frühjahr verharrte die Standuhr am Marktplatz unverdrossen auf zehn nach acht. Seit einigen Tagen ist auf dieser Uhr aber wieder die korrekte Zeit abzulesen. Doch wer hat an der defekten Marktplatzuhr gedreht? So hundertprozentig weiß das noch keiner. Die SZ hat aber eine Fährte zum Besitzer der Uhr gefunden, nach dem die Kommunalpolitik bisher ergebnislos fahndete. Der erste Rechercheschritt war dabei gar nicht mal so raffiniert, sondern eher simpel. Die auf den leeren Werbeflächen unter der Standuhr angegebene Telefonnummer führt in die Büros eines großen deutschen Unternehmens für Außen- und Onlinewerbung. Dort wird im Moment noch nach St. Ingbert gesucht.

Ein paar erhellende Erkenntnisse zu der Standuhr am St. Ingberter Marktplatz förderte aber schon das Archiv unserer Zeitung zutage. Demnach musste im Jahr 2001 die alte Standuhr am Marktplatz in St. Ingbert abgerissen werden, weil sie nach über 40 Jahren unansehnlich und unzuverlässig geworden war. Über die Aufstellung der heutigen Werbeuhr wurde damals aber auch nur berichtet, dass man froh ist, dass wieder eine aus der Ferne ablesbare Uhr da steht und gespannt darauf warte, dass der Kubus mit den Werbeflächen von der Wirtschaft als attraktiv entdeckt würde. Die Uhr startete also so, wie sie heute gelandet ist: ohne Werbung.