Kolumne zu St. Ingbert : Starker Regen sorgt für Unsicherheit

Die Sorge vor Unwettern, die lange Zeit weit weg schien, ist jetzt auch bei uns ganz nah. Der Schutz vor Elementarschäden wird für Experten, aber auch jeden Einzelnen zur Zukunftsfrage

Noch vor ein paar Wochen schienen mir Wetterkatastrophen meilenweit weg. In meiner direkten Umgebung in St. Ingbert gibt es keinen großen Fluss, so etwas wie Hangrutsche kannte ich nur in abgelegenen Waldgebieten, und Hochwasser traf doch nur Straßen und Häuser, die sich an den wenigen tiefer gelegenen Stellen finden, wo heftiger Gewitterregen durch die Kanäle schießt. Schluss mit dieser Selbstsicherheit war aber bereits Mitte des Monats, als sintflutartige Regenfälle ganze Landstriche in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verwüsteten und hunderte Tote und Vermisste zur Folge hatte. Und nicht nur die Einsatzkräfte aus unserer Region, die an Ahr und Mosel den Katastrophenopfern halfen, zeigten, wie nah extreme Folgen des Klimawandels längst sind.