Kolumne Unsere Woche : Die schöne neue Arbeitswelt

Auf den ersten Blick wirken moderne Arbeitsweisen sehr verlockend. Aber wie sieht es mit Kehrseiten aus?

Das ist lange her. Gott sei Dank, die Welt ändert sich auch im Arbeitsleben. Wer heute gute Köpfe für sich gewinnen will, muss mehr bieten als ein halbwegs anständiges Gehalt und ausreichend Urlaubstage. Ältere Semester und ihre Lebenserfahrung mag es etwas befremden, wenn sie Entwicklungen wie jetzt im „Coworking Space“ in der St. Ingberter Kaiserstraße mitverfolgen oder über die geplanten Bürotürme in Rohrbach lesen, die Kita und Fitness-Stube gleich in ihr Konzept integrieren wollen. Bei beiden Projekten fällt auf: die Zukunft des Arbeitens soll von einem positiven Lebensgefühl begleitet sein. Warum auch nicht. Eine positive Identifikation kann im Arbeitsprozess durchaus hilfreich sein. Zugleich macht ein Fakt bei der neuen Adresse in der Kaiserstraße zumindest stutzig: Die Büros sind sieben Tage die Woche über 24 Stunden einsatzbereit. Samstagnachts mal eben noch eine Präsentation fertig machen? Klingt nicht gut. So schön es sein mag, am Arbeitsplatz mit den Kollegen einen Kaffee zu trinken in einer Wohlfühlecke, den sportlichen Ausgleich im selben Gebäude zu finden, es stecken auch Gefahren in der schönen neuen Arbeitswelt. Das Auflösen der strikten Grenzen zwischen Job und Privatleben kann eine neue Art der Überforderung bringen. Wie wird es ausgehen, welche Aspekte werden stärker wiegen?