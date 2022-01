Kolumne Unsere Woche : Scheine, Schritte und schwere Schandtat

Über unerwarteten Segen, Freundschaft ohne Bank und geprellte Pfleger.

In Niederwürzbach gibt die SPD-Polit-Prominenz dem Spaziergang seine – eigentlich langläufig langweilige – Bedeutung zurück: mit einem Spaziergang „zu den großen Themen“ – ganz ohne Corona-Hintergedanken. In St. Ingbert ist man bei den schwergewichtigen Entscheidungen schon angekommen: 29 Millionen für den Umbau der Ludwigschule sind kein Klacks. In Blieskastel schöpft man ebenfalls aus vollen Scheinen: für den Neubau einer Fußgängerbrücke über den Niederwürzbacher Weiher gibt‘s 274 000 Euro an Förderung, 119 000 Euro obenauf vom saarländischen Umweltministerium. Die CDU traut dem Schein-Segen oder Geld-Regen nicht. Schließlich tat sich lange nichts und zufällig stehen ja Wahlen an. Rote oder schwarze Euro gebe es aber nicht, sagt dazu die Blieskasteler CDU. Nur Fortschritt.