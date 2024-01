Kolumne Unsere Woche​: Orgel wartet auf ein Wunder​

Dornröschen und Rapunzel hatten im Märchen das Glück, von einem Prinzen gerettet zu werden. Als Kulturfreund kann man das auch der Späth-Orgel in der Hildegardskirche wünschen. Denn eine andere Rettung für das sanierungsbedürftige, über 90-jährige Instrument, ist nicht in Sicht. In diesem Fall müsste der Prinz vor allem eine ganze Menge Geld mitbringen. Nur so wären die geschätzten Kosten von 300 000 bis 500 000 Euro für die Restaurierung zu stemmen. Und wenn die Orgel weiter an ihrem aktuellen Standort erklingen soll, müsste der Prinz gleich noch die Hildegardskirche mit retten und als Kulturraum weiter in Schuss halten. Und auch die Orgel noch extra unterhalten.