Unsere Woche : Der Dreierbund

Von Wellen, Römern und Schäfchen.

Kaum haben sich mehrere Corona-Wellen über uns ergossen, bricht eine Grippe-Welle herein. Als Infektketten bezeichnete der Sprecher der Kinderärzte im Saarland, Benedikt Brixius, die Reihung der Krankheits-Wellen. Besonders betroffen: Kinder. So sehr, heißt es im Artikel, einige kämen schon gar nicht mehr aus dem Kranksein heraus. Was hilft? Ein Dreierbund. Gesunde Ernährung, ein kühles Schlafzimmer und frische Luft.