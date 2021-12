Kolumne Unsere Woche : Helfer, Hürden und Heldenland

Über einen abgegriffenen Begriff, keinen Boom und Heldentum.

Nicht in Heldenland, in Helgoland leistete der Hasseler Feuerwehrmann Günter Schwan ehrenamtlichen Dienst. Für Alltagshelden wurden ja schon Werbekampagnen gefahren, Lieder und Berichte über sie geschrieben – der Begriff des Helden ist abgegriffen. Bezeichnen wir Schwan als der, der er ist: Ein Helfer.

Menschen wie er tun uns allen – als Gesellschaft – einen Dienst. Wie kann es sein, dass sich Aggressionen an Helfenden entladen? Es ist alles, nur bestimmt nicht heldenhaft, was ein anderer St. Ingberter Feuerwehrmann erlebte, als er fix im Privatauto von der Familienfeier zum Einsatz ausrücken will: Ein Passant schlägt ihm ins Gesicht! Im Angesicht solcher Rücksichtslosigkeit fasst man sich als Bürger an den Kopf.