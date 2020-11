Kolumne Unsere Woche für St. Ingbert : Und Freddy lässt traurig die Ohren hängen

Weihnachten im Jahr 2020: „Ho, ho, ho! Drauß‘ vom Walde komm ich her, ich muss Euch sagen, Euer Handdesinfektionsspender am Eingang ist leer.“ Solche und andere Witze fliegen jetzt tief. Was wiederum zeigt, dass einige Leute ihren Humor noch nicht verloren haben.

Freddy: Miserabel, ganz miserabel. Wie sich doch die Zeiten ändern. Bislang hab ich mich noch immer wahnsinnig aufgeregt über das, was da so geschieht in diesen Kaninchen-Ausstellungen. Weil zu normalen Zeiten wahre Menschenmassen an meinem Ställchen vorbeiziehen. Die Kinder glotzen mich blöde an und schreien: „Ooooch, iss der niedlich!“ Und die Eltern schämen sich nicht, darauf barsch zu antworten: „Gib‘ dir keine Mühe. Sowas kommt uns nicht ins Haus.“ Geärgert hab‘ ich mich immer auch über die Leibesvisitationen, die mein Mensch eiskalt zugelassen hat. Der zog mich aus meinem gemütlich mit Stroh ausgepolsterten Eigenheim. Und der Prüfer langte mir mit flinken Fingern hemmungslos ins Fell. Drehte mich – vollkommen entwürdigend – auf den Rücken und untersuchte jeden Zentimeter meines Körpers. Weitere Einzelheiten erspare ich mir und Ihnen an dieser Stelle. Ich äußere mich hier schließlich in einer Familienzeitung.