Kolumne Unsere Woche Wie Vermutungen, Ängste und Halbwahrheiten die Diskussion um die Baumwollspinnerei beeinflussen

In den USA steht ein Ex-Präsident wieder in den Startlöchern, der ohne rot zu werden alles behauptet, was ihm in den Kram passt. Und der damit unwissentlich oder wissentlich das Selbstverständnis einer Demokratie aushöhlt. Man muss aber nicht über den großen Teich schauen, auch St. Ingbert bietet Beispiele, bei denen Menschen munter austeilen. Die sozialen Medien bieten dafür eine große Plattform. Einen guten Kenntnisstand und etwas Feingefühl im Umgang mit seinem Nächsten braucht es dort ja nicht. Vielleicht – das ist die freundlichere Variante – ist mancher Zeitgenosse, manche Zeitgenossin ab und an auch nur schneller mit der Zunge als mit dem Gehirn.