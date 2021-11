Unsere Woche : Flach fallen, auf dem Rücken liegen

Foto: Robby Lorenz

Was haben wir Weihnachten vermisst. Und werden es weiter vermissen. Ein weiteres Jahr ohne Weihnachtsmarkt, dafür mit Virus. Oh, du Fröhliche!

Es ist soweit. Weihnachten naht. Leider. Wie bitte? Ja, leider unter den gleichen Gegebenheiten wie im Vorjahr. Wir haben es wieder geschafft. Pünktlich zum Jahresende sind die Infektionszahlen auf Kurs zum Allzeithoch und mit ihnen die Weihnachtsstimmung auf Sinkflug. Wenn das Bauchgefühl des St. Ingberter Oberbürgermeisters Ulli Meyer sagt: „die Infektionszahlen werden weiter steigen und alles, was jetzt geplant wird, hat in drei Wochen keinen Bestand mehr“, dann heißt es, Stand jetzt, und es steht jetzt fest: Weihnachten fällt flach. Wieder kein Weihnachtsmarkt in St. Ingbert. Oh, du Flachgefallene!

Wenigstens in Blieskastel gab’s Weihnachtsstimmung, im „all inclusive“-Stil. Wer den Vorweihnachtsmarkt besuchte – wie bitte? Ja, der fand tatsächlich statt – durfte nur mit Bändchen ins Rathaus. Wer jetzt noch weiß, dass auch der Rohrbacher Weihnachtsmarkt stattfindet, der kommt bestimmt in Stimmung. Auch wenn die Gesamtsituation natürlich ernüchternd ist. „Das war als hätte man uns den Stecker gezogen“, brachte es der Offensivspieler Marc-Kevin Wunn auf den Punkt. Irgendwie erinnert die Ernüchterung bei den Fußballern des SV Rohrbach nach der Niederlage gegen Freisen an die vervirte Weihnacht. „Wir stehen eigentlich ganz gut, spielen ordentlich mit, fangen uns dann aber einen völlig unnötigen Treffer – und dann klappt erstmal nichts mehr.“ Oh, du Fröhliche!

Selig der, der in dieser Zeit in regelmäßigem Kontakt steht ohne viral befallen zu werden. So Sabine Mörschel. Als Schulbusbegleiterin pflegt sie engen Kontakt zu den Eltern der Schüler. Nach dieser flachen Wort-Pointe – da hilft auch kein „oh, du Fröhliche“ mehr – geht es zurück zur Tradition. Nein, nicht Weihnachten. Zur Handwerkstradition. Dorthin, wo Regionalität gelebt wird. In der Bäcker Kayser backt man aus Überzeugung mit Teigen, die frei von Zusatzstoffen, Stabilisatoren und Geschmacksverstärkern sind. Oh, du Freie!

Dennoch, das Geschmäckle der vervirten Weihnacht, es verstärkt sich. Blicken wir schnell ins Dorf Niedergailbach, das zur Gemeinde Gersheim gehört. In Gersheim war Siegfried Wack mit 31 Jahren 1974 Bürgermeister geworden, 1991 wurde der Saarländer dann Landrat und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Oh, du Ferne!